Около Дворцового моста на Неве столкнулись два катера

В акватории Большой Невы у Дворцового моста 7 сентября произошло столкновение двух катеров. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из катеров, столкнувшихся на Неве около Дворцового моста 7 сентября

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Пострадавших в результате происшествия нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что метеор и катер столкнулись в акватории Малой Невы.

Артемий Чулков