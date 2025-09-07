Около Дворцового моста на Неве столкнулись два катера
В акватории Большой Невы у Дворцового моста 7 сентября произошло столкновение двух катеров. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Один из катеров, столкнувшихся на Неве около Дворцового моста 7 сентября
Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры
Пострадавших в результате происшествия нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту случившегося.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что метеор и катер столкнулись в акватории Малой Невы.