В Чувашии зафиксировали одно из наибольших снижений стоимости автокредитов по России

Полная стоимость кредита по автокредитам в Чувашской Республике в июле 2025 года продемонстрировала одно из самых резких снижений среди всех регионов России — почти на 4,9 процентных пунктов за месяц. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Чувашии зафиксировано одно из самых значительных снижений стоимости автокредитов по РФ

В целом по России полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в июле 2025 года составила 19,2%, сократившись до своего минимального значения за последний год. Данный показатель снижается шестой месяц подряд.

Помимо Чувашии, наибольшая динамика сокращения ПСК по автокредитам среди 30 регионов-лидеров в июле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Ростовской области (-10,6 п.п.), а также в Воронежской (-3,7 п.п.), Московской (-3,6 п.п.) и Вологодской (-3,2 п.п.) областях.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение ПСК во многом стало следствием субсидирования ставок со стороны автопроизводителей и снижения в последнее время ключевой ставки.

«В целом это свидетельствует о том, что несмотря на высокое значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов», — добавил он.

Всего в России за период с января по июль 2025 года выдано автокредитов на сумму 713,6 млрд руб. Это на 46,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем автокредитования составлял 1,3 трлн руб. .

Влас Северин