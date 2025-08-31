Объем автокредитов, выданных в Республике Татарстан за первые семь месяцев 2025 года, составил 35,1 млрд рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В Татарстане за 7 месяцев 2025 года выдали автокредитов на 35 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Татарстан занял пятое место в России по объему выданных автокредитов. Впереди только Краснодарский край (35,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (38,9 млрд руб.), Московская область (57,7 млрд руб.) и Москва (64,4 млрд руб.).

В целом по России за январь — июль 2025 года было выдано автокредитов на сумму 713,6 млрд руб., что на 46,2% (в 1,9 раза) меньше, чем годом ранее (1 326,1 млрд руб.). Наибольшее сокращение выдачи среди лидеров автокредитования показали Москва (-52,8%), Московская область (-52,7%) и Санкт-Петербург (-52,1%).

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, спад стал следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, а также введения макропруденциальных лимитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, для которых автокредиты стали практически недоступны.

Влас Северин