WP: в Германии призвали создать запас равиоли на случай войны с Россией

Правительство Германии обязалось подготовить страну к возможной войне с Россией к 2029 году. В связи с этим в правительстве призвали создать национальные запасы готовых к употреблению блюд, таких как консервированные чечевица и равиоли. Об этом пишет газета The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С соответствующим заявлением выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер в подкасте Politico Berlin Playbook. «Для меня важно, что, помимо поставок военной техники, важную роль играет также продовольственная безопасность»,— говорится в публикации. Господин Райнер подчеркнул, что стратегический запас необходим и на случай других кризисных ситуаций, например, при стихийных бедствиях.

Реализация предложения министра может обойтись в $105 млн и будет зависеть от крупных продовольственных сетей, отвечающих за логистику и хранение. Идея обновления продовольственных запасов получила высокую оценку, однако скептики предупреждают о препятствиях. Среди них — ограниченный срок годности продуктов и финансовые трудности регулярного пополнения запасов, говорится в публикации.