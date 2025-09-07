В дагестанском селе Джалган заложат почти 332 га виноградников

В Дагестане ООО «Дербент Агро» приступило к реализацию инвестиционного проекта по закладке виноградников на площади почти 332,8 га в селе Джалган Дербентского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На участке уже заложили 106,8 га будущих виноградников. До конца 2025 года планируется закладка еще 50 га, также имеется поднятый плантаж на площади 90 га. В проект вложили около 358 млн руб. инвестиций. Налоговые отчисления составили на сегодняшний день достигли более 4,8 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», с начала уборочной кампании в Дагестане собрали почти 41 тыс. т винограда.