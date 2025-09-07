В Дагестане собрали почти 41 тысячу тонн винограда

В Дагестане собрали почти 41 тыс. т урожая винограда в рамках начавшейся уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По состоянию на 5 сентября средняя урожайность составляет 128 ц/га. Из собранного урожая винограда на переработку направили порядка 25 тыс. т. Для уборки винограда создали около 4 тыс. сезонных рабочих мест, но эта цифра может достигнуть от 10 до 15 тыс. мест.

В 2025 году объем государственной поддержки виноградарства в Дагестане превысил 900 млн руб. Виноградники заложили в этом году молодых виноградников на площади 772 га.

Константин Соловьев