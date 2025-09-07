Хинштейн рассказал об ударе ВСУ по Рыльску в Курской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждены многоэтажка и частные дома, а также складское помещение. Пострадал один мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него ранение колена и акубаротравма. Госпитализация не потребовалась.

Сегодня ночью над регионами России силы ПВО сбили 69 беспилотников. Один из них был уничтожен в Курской области.