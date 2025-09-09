Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля:

— Большой театр — это настоящая сокровищница русской культуры, завоевавшая мировую известность, символ национальной идентичности и гордость России. Я люблю Большой театр с детства. Не могу сказать, когда пришла сюда впервые: я бывала здесь столько, сколько себя помню, смотрела удивительные, зачаровывающие своей красотой балеты. И до сих пор каждая моя встреча с этим легендарным местом всегда наполняет сердце особой теплотой и трепетом.

Большой театр 250 лет продолжает восхищать и дарить радость многим поколениям зрителей. Он был и остается центром притяжения самых блистательных и одаренных артистов и режиссеров. Здесь сохраняется верность высочайшим стандартам мастерства и ответственности перед зрителем.

Я от всей души поздравляю всех, чьим трудом и преданностью своему делу в Большом театре создаются великие произведения.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ:

— 250-летие Большого театра — событие поистине уникальное, как и он сам.

Мое знакомство с театром началось еще в школьные годы с балета «Щелкунчик». Находясь в зале, я завороженно смотрела на сцену, и именно в тот момент в моем сердце зародилась любовь к балету.

С тех пор Большой театр стал для меня символом постоянства и обновления одновременно. Он встречал и провожал эпохи, сохраняя в памяти все: аплодисменты Пушкина, дирижерскую страсть Чайковского, невесомость движений Плисецкой. Это место хранит память о прошлом, но не живет в нем. Большой актуален во все времена. Кажется, что его неповторимый шарм и величие заключены в умении сегодня звучать с той же силой, что и 250 лет назад, напоминая нам: искусство вечно.

Дорогой Большой театр, продолжай восхищать и вдохновлять всех нас, а мы будем аплодировать тебе стоя! С юбилеем!

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций:

— Поздравляю Государственный академический Большой театр, символ отечественной и мировой культуры, с 250-летием!

С момента своего основания ГАБТ стал не просто сценой для великих постановок, но и настоящим духовным центром, где рождаются легенды, воспитываются поколения артистов, сохраняются и передаются из поколения в поколение сила и традиции русского искусства.

Само имя театра давно стало синонимом высокого стиля и культурного величия.

Желаю Большому театру новых свершений, ярких премьер и благодарных зрителей во всех уголках планеты. Пусть каждая его страница истории будет написана с тем же блеском и гордостью, как и предыдущие 250 лет.

С юбилеем, наш великий Большой!

Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы РФ:

— Открывает свой юбилейный, 250-й сезон самый главный, самый известный и самый любимый театр — Государственный академический Большой театр России.

Первое воспоминание о Большом из самого детства. Не помню, сколько мне было лет, но, кажется, в школу я еще не ходил. Бабушка повела меня на «Щелкунчик» — зима, приближающийся Новый год, гордость от того, что я иду в самый главный театр страны, волшебная музыка, танцы кукол. С тех пор Большой навсегда вошел в мою жизнь. Школьником я ходил и на другие балеты, познакомился с оперой, и каждый визит был праздником.

Потом, конечно, был большой перерыв — достать билеты в Большой для студента была невыполнимая задача. Это теперь есть программы «Молодежный», «Доступный», есть и общая для всех Пушкинская карта — для молодежи купить билет в Большой стало реально и по средствам.

Особый период для меня, когда я возглавил попечительский совет Государственного академического Большого театра, был председателем с 2006 по 2018 год. В это время театр пережил, по сути, второе рождение — было полностью отремонтировано историческое здание, при этом театр продолжал работать, создавать новые спектакли, сохранял репертуар. За эти годы я понял, какой невероятный труд стоит за той красотой и радостью, которые видят зрители. Какие невероятно талантливые, образованные, профессиональные, влюбленные в свое дело люди создают любимые нами спектакли. Не только артисты и музыканты — это и костюмеры, работники сцены, сотрудники издательского отдела, научные сотрудники музея, сотни замечательных специалистов. Не раз я бывал на гастролях Большого в разных странах — в США, Великобритании, Испании. С каким энтузиазмом встречали там наших артистов, какой бешеной популярностью пользовались спектакли! Стоя залы аплодировали, билетов было достать невозможно. Я горжусь, что соприкоснулся с этим невероятным миром — Большим театром.

Желаю всему огромному коллективу Большого, генеральному директору театра Валерию Гергиеву новых творческих достижений, ярких спектаклей, победных гастролей, благодарной публики. Верю, что театр будет хранить лучшие традиции и идти вперед, сохраняя статус главного театра страны.

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского»:

— От всей нашей компании и от себя лично поздравляю Большой театр с открытием юбилейного сезона!

Мы рады быть партнером по кибербезопасности такого уникального института, ведь это не просто культурный символ России, а хранитель традиций и центр мировой музыкальной культуры, который живет, вдохновляет и развивается с каждым новым сезоном.

Наши сферы деятельности ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. Нас объединяют общие ценности: высокие стандарты, мастерство и внимание к каждой детали. Большой театр задает планку в искусстве, а мы — в кибербезопасности. И вместе мы точно знаем, насколько важно сохранять, защищать и развивать то, что по-настоящему ценно.

Желаю всему коллективу Большого театра яркого сезона, новых постановок и благодарных зрителей. Пусть впереди будет еще много поводов для гордости и новых юбилеев, а «кибертыл» мы прикроем!

Константин Косачёв, заместитель председателя Совета федерации РФ:

— Поздравляю руководство, коллектив и зрителей Большого театра с открытием нового, 250-го юбилейного сезона! Гордость России и символ мирового искусства, формировавшийся столетиями и поколениями талантливых композиторов, режиссеров, артистов. Показательно, что многочисленные и беспрецедентные попытки Запада отменить российскую культуру не просто провалились — они подчеркнули значение и силу традиционных вечных ценностей. «Музыкальная дипломатия» Большого театра — балет и опера — по-прежнему сближает и объединяет страны и культуры. В предстоящем сезоне искренне желаю коллективу Большого театра творческих открытий, вдохновения и энергии, а зрителям — удовольствия от лучших постановок мира.

Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ:

— Государственный академический Большой театр — один из немногих по-настоящему великих центров мирового оперного, балетного и симфонического искусства, наше национальное достояние и неотъемлемая часть культурного кода.

Театр всегда был известен безупречным уровнем исполнительского мастерства, целостностью спектаклей, где нет и не может быть незначительных деталей, и особой энергетикой, которая находит отклик у людей во всем мире. Но главное, с его сценой во многом связана непреходящая слава русской оперы и балета, которые по-прежнему пленяют сердца миллионов зрителей в России и за рубежом.

Уникальные традиции, яркая идентичность, постоянный творческий поиск — визитная карточка Большого. Сегодня под руководством Валерия Абисаловича Гергиева театр продолжает вносить вклад в приумножение и новое прочтение отечественного сценического и музыкального наследия, способствовать глобальному культурному сотрудничеству.

Для банка ВТБ большая честь быть многолетним партнером ГАБТа, поддерживать реализацию его планов. Со своей стороны, высоко ценю возможность участвовать в этой работе в качестве председателя попечительского совета.

Пользуясь случаем, желаю блистательному маэстро Гергиеву и коллективу прославленного театра, идущего к своему 250-летию, неисчерпаемого запаса энергии и вдохновения для новых свершений на благо российского искусства и культуры.

Алексей Кудрин, экономист, советник по корпоративному развитию компании «Яндекс»:

— Впервые я посетил Большой, когда учился в аспирантуре в Москве. Первыми увидел «Спартак», «Щелкунчик», «Пиковую даму» с Еленой Образцовой. Было классно. Внутренне сравнивал с Мариинкой (тогда еще Кировским театром). Сейчас стараюсь не пропускать главные премьеры. Благо после ухода с госслужбы появилось время.

Безусловно, значимым для меня стало участие в реконструкции Большого. Театр требовал обновления. Это было дорого, но я как министр финансов считал, что сделать это необходимо. В марте 2005 года президент провел совещание, на котором было принято решение о реконструкции Большого и строительстве новой сцены Мариинки. Важная веха.

Поздравляю руководство театра, всех артистов и, конечно, зрителей с открытием нового, 250-го юбилейного сезона!

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

— Уважаемые артисты, сотрудники и друзья Большого театра, дорогие зрители!

От имени Министерства культуры Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с началом юбилейного 250-го сезона.

Большой театр — это живое воплощение истории России, ее гордость и духовный ориентир. На протяжении двух с половиной веков он остается символом высочайшего искусства, творческого дерзновения и безупречного вкуса. Его сцена принимала премьеры гениальных произведений Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, стала домом для великих исполнителей, балерин и дирижеров, чьи имена навсегда вписаны в золотой фонд мировой культуры.

Сегодня, как и столетия назад, театр остается центром притяжения для тех, кто ценит красоту, глубину и эмоциональную силу настоящего искусства. Большой театр гармонично сочетает классику и современность, верность традициям и новаторские подходы, благодаря чему продолжает завоевывать сердца новых поколений зрителей по всему миру. Особые слова признательности — коллективу театра и лично его руководителю Валерию Абисаловичу Гергиеву. Ваш ежедневный труд, преданность искусству и неугасимая творческая энергия являются залогом процветания театра.

Желаю вам, дорогие друзья, вдохновения, новых творческих вершин и громких оваций! Пусть предстоящий сезон станет ярким праздником искусства, наполненным открытиями и незабываемыми впечатлениями.

Дмитрий Мазепин, предприниматель, президент Федерации водных видов спорта России:

— Уважаемые мастера сцены и сотрудники Большого театра! Юбилей в четверть тысячелетия — впечатляющее воплощение идеи о том, как искусство преодолевает время, соединяет поколения и вдохновляет людей по всей планете.

Большой театр делает великую русскую культуру достоянием всего человечества. Ваши постановки задают стандарты мирового театра. Ваши артисты — эталон мастерства и вдохновения. Вы — наше культурное богатство, формирующее наш вкус, мировоззрение и национальную идентичность.

Многих веков творческого процветания вашему коллективу. С великим юбилеем!

Алексей Малиновский, председатель совета директоров группы «Т-Технологии»:

— Я очень хорошо помню свой первый визит в Большой театр: мне было лет десять, мама как-то достала билеты на «Тоску». Мы сидели на самом верхнем ярусе, напротив герба СССР. На сцене блистал Зураб Соткилава — Каварадосси. Те эмоции — ощущение чуда и праздника — живы до сих пор. Спустя годы, уже как партнер театра, я смог постоять на сцене Большого — случилось еще одно чудо, о котором тогда, в детстве, я даже не мог помечтать.

Для меня поход в Большой всегда связан с радостью, возвращением к тем детским воспоминаниям и ощущению праздника, будь то «Щелкунчик» накануне Нового года или премьера, открывающая новый сезон.

Хочу поздравить глубокоуважаемого Валерия Абисаловича Гергиева, весь коллектив Большого театра с 250-летним юбилеем и поблагодарить вас за то, что вы дарите нам вдохновение, красоту и то самое чувство счастья, которое однажды зародилось в детстве и остается с нами навсегда.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

— Есть моменты в жизни, которые запоминаются навсегда. Может быть, забываются детали, но остаются эмоции от предвкушения и волнение, которое ты тогда испытывал. Первое посещение Большого театра — одно из таких событий. Я впервые попал в Большой больше 30 лет назад, помню, как захватило дух сначала от интерьеров в фойе, а потом — в зрительном зале. Большой не может не поразить воображение, вольно или невольно ты вливаешься в энергетическую волну зрителей, которые пришли в театр. В Большом ты всегда ждешь чуда. Каким бы сложным ни был день, как бы ты ни устал от текучки, ждешь, что зазвучит оркестр и ты растворишься в том, что происходит на сцене, оставив сиюминутное за стенами театра. Это самый мощный и самый прекрасный антистресс, который только может быть. Важно во время спектакля соблюдать цифровую паузу, выйти из онлайна в офлайн с настоящими чувствами и страстями, забыть о бизнесе и задуматься о душе, по-настоящему вечном и важном. Побыть человеком, а не топ-менеджером и VIP-персоной. Тем более что настоящие VIP-персоны в этот момент находятся на сцене...

Александра Пахмутова, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда РФ:

— Люблю и поздравляю Большой театр — особое место в моей жизни! Как и для каждого музыканта, выступать на его сцене — это в первую очередь большая честь, огромная ответственность и одни из самых запоминающихся моментов жизни. Ведь это не просто здание, а целый мир, полный эмоций, переживаний и воспоминаний. Здесь звучит великая музыка, здесь рождаются шедевры, создаются легенды и сохраняются традиции.

Вспоминается, как не смогла попасть в Большой театр в детстве, в годы Великой Отечественной войны, приехав из Сталинграда с папой — Николаем Андриановичем. Достать билеты было очень непросто, и мы, как и многие, ждали их долго и терпеливо, стоя в очередях. Запомнилось, как люди на листочках записывали номер очереди… Поразительно — идет страшная война, а люди стоят за билетами в Большой! Думая о них, я понимаю, насколько важна роль искусства в нашей жизни. Тогда театр стал символом надежды, радости и вдохновения — даже в самые тяжелые дни. Люди шли, чтобы забыть о тяготах повседневной жизни и погрузиться в мир прекрасного.

Сейчас, конечно, публика меняется. Это нормально. Со временем изменяются вкусы людей, появляются новые поколения, предпочтения, мода… Однако главное остается неизменным — желание прикоснуться к прекрасному, услышать хорошую музыку, увидеть качественное исполнение. Зрители приходят в Большой театр не только насладиться зрелищем, но и получить эмоциональный заряд, ощутить радость от соприкосновения с великолепием русской оперы и балета. Ведь что такое настоящий театр? Это живое пространство, где эмоции передаются непосредственно от исполнителя к зрителю.

Меняется репертуар, сценические постановки становятся более современными, используются новейшие технологии. Но самое важное — это дух Большого театра, атмосфера истинного таланта, которую создают актеры, режиссеры, композиторы и художники. Независимо от изменений в обществе и культурных предпочтений значение Большого театра остается незыблемым.

Я благодарна судьбе и Господу, что в нашей с Николаем Николаевичем Добронравовым судьбе нам посчастливилось работать и дружить с такими мастерами, как Евгений Светланов, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, и многими-многими другими талантливыми деятелями искусства. Еще одна удача — премьера моего балета «Озаренность» на сцене ГАБТа при участии Александра Годунова и Нины Сорокиной.

Сейчас я особенно ценю каждый визит в Большой театр. Они навсегда остаются в моей памяти и в моем сердце. Совсем недавно была рада встретиться с маэстро Валерием Абисаловичем Гергиевым, с ребятами Большого детского хора ГАБТа на концерте, который был посвящен 100-летнему юбилею коллектива! Я счастлива, что и мой юбилей состоялся на этой легендарной сцене и что встречи с любимыми зрителями, артистами, музыкантами, деятелями культуры продолжаются! Каждый раз, выходя на эту великую сцену, я по-прежнему чувствую особенную ответственность за то, что мои произведения звучат в таком месте.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заместитель главы администрации президента РФ:

— Долгая история того, что мы сейчас называем главным театром страны, началась совершенно феноменальным образом. Немка Екатерина II дала согласие, как бы мы сейчас сказали, на создание совместного российско-британского предприятия. После чего губернский прокурор Петр Урусов совместно с британцем Майклом Меддоксом и создали Большой Петровский театр.

Впоследствии на протяжении истории театр обзавелся своим шикарным зданием, неоднократно горел, всегда восставал из пепла, вместе со своей Родиной пережил войны. Большой видел и слышал как фантастический успех, так и ошеломляющие провалы. Все это позволило театру стать главным в нашей стране.

Наши великие танцовщицы, завораживающие оперные дивы и солисты на протяжении веков восхищают утонченный вкус любителей культуры не только нашей страны, но и всего мира.

Восторженно писать про Большой можно бесконечно, но в связи с ограниченностью печатного пространства хочется пожелать Большому театру, отмечающему 250-летний юбилей, сохранять вековые традиции, высочайший эталонный уровень и продолжать растить новые плеяды блистательных деятелей культуры.

Виктор Садовничий, ректор Московского университета, академик РАН:

— Из юбилейного для Московского университета года — года 270-летия ведущего университета страны — сердечно поздравляем Большой театр с открытием его 250-го сезона. Главный университет и главный театр России почти ровесники. «Дети» эпохи Просвещения, они каждый по-своему все эти годы служили Отечеству, его духовному и интеллектуальному развитию. Театральное искусство и Московский университет неразрывно связаны. Всего через год после основания университета в нем уже работал студенческий театр, а его первый спектакль стал и первым публичным театральным представлением в Москве. Издававшаяся Московским университетом газета «Московские ведомости» публиковала репертуар Большого, а тогда еще Петровского театра. Мы помним, что именно в зале ГАБТа прошел торжественный вечер, посвященный 200-летию МГУ. А директор Большого театра маэстро Валерий Гергиев является профессором МГУ и большим другом университета, выступая у нас с концертами в рамках цикла «Ректор МГУ приглашает…».

Константин Соколов, генеральный директор СПАО «Ингосстрах»:

— Дорогие друзья! Коллектив Большого театра! От имени многолетнего партнера Большого театра СПАО «Ингосстрах» и от себя лично поздравляю вас с выдающимся юбилеем!

Для нас большая честь быть частью истории главного театра страны. Это партнерство — дань уважения не только великому искусству, но и общим ценностям: верности традициям, стремлению к высочайшим стандартам и постоянному движению вперед. Мы восхищаемся вашими победами и радуемся им вместе с вами. Ваше искусство вдохновляет миллионы людей, и мы горды, что можем вносить свой вклад в это великое дело.

Желаю всему коллективу Большого театра неиссякаемого вдохновения, новых творческих вершин и процветания.

Пусть наше партнерство продолжает крепнуть!

Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества:

— Большой театр — это гордость России и подлинное национальное достояние! Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасимым творческим горением выдающихся мастеров, принесших русскому искусству мировую славу.

Почти полвека я ваш преданный зритель. Весь репертуар Большого просмотрен мною неоднократно. И каждый раз не перестаю восхищаться и восторгаться талантом и мастерством артистов. Каждый ваш спектакль — это незабываемое событие, которое дарит зрителям радость, вдохновение и глубокие эмоции.

Я рад возможности поздравить с юбилеем всех, кто своим трудом создает великое искусство, тех, кто служит театру и кто искренне предан ему всей душой.

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, академик РАН:

— Большой театр — это не просто легендарная сцена, это символ непреходящей силы искусства, бесценное достояние всей нашей страны. На протяжении двух веков вы задаете высочайшую планку творчества, воспитываете поколения зрителей и остаетесь источником национальной гордости.

Ваш титанический труд, преданность делу и неугасимая любовь к искусству, стоящие за этим блистательным юбилеем, вдохновляют наших студентов и преподавателей.

Желаем вам и впредь сиять яркой звездой на культурном небосклоне, оставаться эпицентром мирового искусства и продолжать радовать зрителей гениальными постановками. Пусть ваш великий путь продолжается в сиянии софитов и бурных овациях!

Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России:

— Я театрал с 50-летним стажем, а чаще всего хожу именно в Большой. И каждый раз восторгаюсь, какие потрясающие там постановки, какие великолепные артисты. Они — профессионалы высшего класса, я бы даже сказал, чемпионы в своем деле. Их труд благороден и важен, ведь те, кто служит в Большом театре, помогают нам соприкоснуться с миром прекрасного. На самом деле у Большого театра и большого спорта много общего. Мы работаем для людей, стараемся доставлять удовольствие своим мастерством, дарим радость, создаем хорошее настроение. У нас есть добрая традиция — каждый год в конце декабря всей семьей посещаем легендарный балет «Щелкунчик». И такой поход — всегда праздник, потому что он дарит ощущение чуда, сказки, помогает на время вернуться в детство и почувствовать близость волшебства.

Меня с Большим театром связывает очень многое. Я дружил с Григоровичем, Бессмертновой, Тарандой, Васильевым, Цискаридзе, Пьявко, Нестеренко, Соткилавой. С легендарными артистами Большого всегда были добрые отношения, было интересно встречаться, общаться на самые разные темы. У тех же Григоровича и Бессмертновой постоянно бывал в гостях. А моя дочь в детстве занималась балетом в школе у Головкиной. Все эти имена — близкие мне люди, друзья и хорошие приятели. И я рад, что нынешнее поколение звезд Большого продолжает показывать высочайший уровень мастерства. Открытие театрального сезона, особенно юбилейного,— всегда большой праздник. Желаю всем хорошего старта и хороших выступлений!

Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству:

— Когда впервые восьмилетним жмурящимся от счастья мальчиком из коммунальной квартиры переступил порог Большого театра в 1956 году, то был потрясен его монументальным величием. Конечно, меня привели на дневной спектакль не для того, чтобы разглядывал огромную медленно гаснущую люстру, но мне было жаль этого исчезающего сияния, и весь первый акт «Лебединого озера» я ждал, когда ее солнечный свет вернет зрительному залу сверкающее великолепие. Тогда и представить себе не мог, что на рубеже ХХ и ХХI веков моя судьба тесно переплетется с судьбой этого великого театра и мне надо будет учиться не обращать внимания на площадную ругань в мой адрес, которой будут сопровождаться сначала строительство Новой сцены, а потом и реконструкция сцены Исторической. Немалый опыт, который пригодился на всю жизнь.

В силу ряда счастливых обстоятельств мне удавалось бывать на многих спектаклях Большого театра. В год 250-летия список магических имен может занять все полосы любой газеты. Но среди множества художественных потрясений, испытанных в этих стенах, одно не отпускает всю жизнь — Галина Вишневская в моноопере «Человеческий голос» Франсиса Пуленка по пьесе Жана Кокто. Страдание одинокой души, жаждущей любви и участия! И музыка, всегда дарующая надежду.

Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»:

— Большой театр для меня, конечно же, в первую очередь ассоциируется со «Щелкунчиком». Начиная с первого похода в пятилетнем возрасте и заканчивая 31 декабря прошлого года, когда, чтобы прекратить досужие разговоры о стоимости билетов, Большой театр вместе с «Первым каналом» организовали прямую трансляцию великого балета. За дирижерским пультом стоял, естественно, Валерий Абисалович Гергиев. И так как происходящее на сцене я знаю практически наизусть, большую часть времени я следил за балетом рук великого маэстро.

Так что поздравляю Большой театр, который смог проникнуть во все уголки подсознания российского человека и даже стать частью Нового года, как елка, мандарины и салат оливье. Что, кроме Большого, никому из театров не удавалось и уже вряд ли удастся.

