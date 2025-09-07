В «Москва-Сити» закончились места для строительства новых бизнес-центров

Объем ввода бизнес-центров в «Москва-Сити» по итогам этого года снизится на 70%, до 91,3 тыс. кв. м., а в 2026 году в кластере не будет введено ни одного БЦ. Это связано с нехваткой свободного места для застройки.

Застройщики столкнулись с нехваткой свободных участков для строительства, заявил замруководителя департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов. Также снижение объемов ввода бизнес-центров может быть связано с эффектом высокой базы, заявил партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

Валентин Кусов отметил, что сейчас девелоперы осваивают близлежащие локации, такие как субрынок «Большой Сити». По прогнозам консалтинговой компании CMWP, в 2025 году на его территории будет введено 438 тыс. кв. м. офисной недвижимости (+39% год к году). Однако по итогам 2026 года объемы строительства здесь будут снижаться на 87% год к году, до 55 тыс. кв. м. — также из-за недостатка площадей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелоперы уперлись в потолок».