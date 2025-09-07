Миллиардеры все чаще инвестируют в индустрию долголетия

За последние 25 лет в индустрию долголетия было вложено более $5 млрд. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на отчетность венчурных инвестфондов и специализированных стартапов. Все чаще интерес к инновационным средствам продления жизни проявляют и крупные инвесторы, такие как сооснователь PayPal Питер Тиль (состояние $24 млрд), глава OpenAI Сэм Альтман (состояние $2 млрд), венчурный инвестор Юрий Мильнер (состояние $7 млрд), сооснователь Netscape Марк Андриссен (состояние $2 млрд) и др.

Так, например, Питер Тиль является венчурным инвестором в несколько десятков стартапов, которые занимаются технологиями, позволяющими увеличить длительность жизни человека. Такие разработки привлекают и других инвесторов — за время своей работы они вложили в эти стартапы уже около $700 млн. В свою очередь, Сэм Альтман инвестировал $180 млн в компанию Retro Biosciences, которая разрабатывает способы омоложения и «перепрограммирования» стареющих клеток в организме человека. Глава одной из крупнейших криптовалютных компаний мира Coinbase Брайан Армстронг является сооснователем компании NewLimit, которая исследует способы замедления процессов старения в клетках. Компания BioAge Labs и еще несколько компаний, занимающихся разработкой лекарств от старческих болезней, уже привлекли $5 млрд инвестиций, в том числе от одного из фондов Марка Андриссена.

Евгений Хвостик