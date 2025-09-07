Крошка «ЦеСИС»

Увеличение уставного капитала компании, даже одобренное надлежащим образом, не может быть проведено лишь с целью причинить вред миноритарному акционеру, признал Верховный суд РФ (ВС). Нужно установить, были ли разумные экономические причины для увеличения уставного капитала компании или же это злоупотребление мажоритария с целью ущемления прав меньшинства. Юристы считают решение полезным и отмечают необходимость проверки не только формальных нарушений в корпоративных спорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор о признании недействительными решений общего собрания АО «ЦеСИС». Изначально уставный капитал компании в 780 тыс. руб. был разделен между двумя лицами — Натальей Шаповал (614 акций, что составляло 78,72%) и Юрием Смирновым (166 акций, то есть 21,28%). Но в октябре 2023 года на общем собрании акционеров госпожа Шаповал проголосовала за выпуск дополнительных 20 тыс. акций. Допэмиссия прошла по модели закрытой подписки — акции купил Алексей Шаповал по цене 1,75 тыс. руб. за штуку, что привлекло 35 млн руб. капитала в АО. При этом доля Юрия Смирнова уменьшилась с 21,28% до 0,008%. Он подал иск об оспаривании решений о допэмиссии.

Арбитражные суды трех инстанций отклонили иск, указав, что решения приняты при наличии кворума в рамках компетенции общего собрания с соблюдением правил по его подготовке, созыву и проведению. Кроме того, отметили суды, истец не участвовал в этих собраниях, но даже если бы он проголосовал против, с учетом размера его доли результат бы не изменился. Юрий Смирнов подал жалобу в ВС, настаивая, что экономического обоснования для увеличения уставного капитала не было, в частности, чистая прибыль АО в 2022 году увеличилась вдвое, выручка — на 300 млн руб. По мнению истца, единственная цель допэмиссии состояла в размытии его доли до символической. Эти доводы заинтересовали ВС, и дело передали в экономколлегию (см. “Ъ” от 6 августа).

Экономическая обоснованность

Рассмотрев спор, коллегия судей отменила решения нижестоящих инстанций, объяснив, что нужно учитывать в подобных корпоративных спорах. Так, из закона об АО вытекает, что само по себе несогласие владельцев долей, составляющих меньшинство голосов, не позволяет отменить решения общего собрания. Однако это ограничение не применяется, если позиция общего собрания может повлечь для акционера «существенные неблагоприятные последствия», указал ВС. Акционеры должны «действовать разумно и добросовестно — в общих интересах общества, учитывая права и законные интересы друг друга».

При принятии решений об управлении компанией все акционеры должны «воздерживаться от злоупотребления имеющимися правами», отметил ВС. Таким образом, контролирующий акционер не вправе использовать имеющиеся у него полномочия для принятия решений исключительно ради собственной выгоды. В связи с этим, признал ВС, решения общего собрания, которые затрагивают права акционеров на участие в управлении и распределении прибыли (получение дивидендов), «должны подвергаться тщательному судебному контролю», даже если процедура их проведения была формально соблюдена.

Суд может признать злоупотреблением и отменить решения о допэмиссии акций, если они приняты в отсутствие разумных экономических причин с целью размытия доли миноритарного акционера.

Отсутствие экономической обоснованности должен доказать миноритарий, а мажоритарий, напротив, может подтвердить наличие выгод для компании. Если объективные причины для допэмиссии были, миноритарий вправе докупить акции для сохранения своей доли или же требовать выкупа акций на прежних условиях, напомнила экономколлегия.

Господин Смирнов указывал, что для сохранения доли ему нужно было вложить в АО дополнительно 6,8 млн руб., но такая инвестиция повлекла бы для него убытки. «ЦеСИС» же заявил, что по итогам 2022 года кредиторская задолженность АО составила 745,5 млн руб. при чистой прибыли в 65,5 млн руб., а получение 35 млн руб. от допэмиссии более выгодно, чем привлечение долгового финансирования. К тому же, указывал ответчик, в апреле 2023 года Юрий Смирнов учредил новое юрлицо со схожим наименованием и видами деятельности, что может говорить об утрате интереса к старой компании. По мнению ВС, это важный факт, который «может указывать на намерение такого акционера получить неоправданное преимущество». В итоге для проверки доводов об экономической обоснованности допэмиссии, сохранении интереса миноритария к развитию старой компании и наличии рисков конкуренции с новым юрлицом дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Проверка добросовестности

Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян поясняет, что с учетом выводов ВС мажоритарным акционерам в спорах о допэмиссии необходимо подтверждать отсутствие иных разумных альтернатив, которые позволили бы не ущемлять интересы миноритария. Пострадавшим миноритариям, в свою очередь, следует ссылаться на финансовые показатели, сравнивать структуру долей до и после допвыпуска акций, показывать отсутствие объективной необходимости в новых инвестициях, добавляет руководитель практики защиты активов МКА «Николаев и партнеры» Дарина Белокурова. Госпожа Белокурова полагает, что позиция ВС не создает явного перекоса в пользу одной из сторон корпоративного конфликта, но существенно усиливает требования к добросовестности и обоснованности их действий.

Старший юрист Forward Legal Андрей Иванов считает важным, что ВС призвал проверять наличие злоупотреблений как со стороны мажоритарного, так и миноритарного акционера. При этом, кого суд при новом рассмотрении дела признает недобросовестным — вопрос открытый, но с учетом позиции ВС более вероятно, что мажоритария, рассуждает партнер АБ «Астериск» Федор Закабуня.

1,5 миллиарда рублей составила сумма требований по искам, связанным с допэмиссией ценных бумаг, которые рассмотрели арбитражные суды в 2024 году.

По мнению Андрея Иванова, действия обеих сторон имеют признаки недобросовестности. Его особенно смущает, что контролирующий акционер проголосовал за допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу аффилированного лица, что может указывать на намерение вытеснить миноритария из бизнеса.

Между тем, по словам руководителя практики разрешения споров и корпоративного права АБ K&P.Group Дины Шибзуховой, при корпоративных конфликтах случается, что один из бизнес-партнеров создает конкурирующий бизнес, используя конфиденциальную информацию в своих целях: копирует продукцию, использует налаженные каналы сбыта и выстроенные логистические цепочки, уводит клиентов и сотрудников. Такой акционер действует уже не в интересах компании, а в своих собственных, поэтому оспаривание им решений общих собраний используется исключительно как способ навредить конкуренту, рассуждает госпожа Шибзухова.

Впрочем, по мнению Армена Серобяна, недобросовестность миноритария никак не оправдывает действия мажоритария, если единственной целью допэмиссии было размытие доли. Господин Закабуня добавляет, что ограничить возможности акционеров по созданию конкурирующего бизнеса можно, закрепив условия об этом в корпоративном договоре.

Ян Назаренко, Анна Занина