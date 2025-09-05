СКР проверяет законность проведения строительных работ в доме на Добролюбова

Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу организовали осмотр здания на проспекте Добролюбова, 19, жильцы которого пожаловались на проведение строительных работ — по их мнению, незаконных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном ГСУ СКР, по предварительным данным, работы ведутся по изменению фасада дома. Их осуществляет новый собственник части строения.

По данному факту следственный отдел по Петроградскому району проводит доследственную проверку.

После визита следователей работы приостановили. В настоящий момент на месте выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, уточнили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проверки выявила нарушения в эксплуатации здания, являющегося памятником архитектуры. Арендатора бывшей кузницы на территории казарм Гренадерского полка на улице Чапаева обязали привести дом-памятник в надлежащее состояние.

Андрей Цедрик