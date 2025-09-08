Сделка с прокуратурой принесла свои плоды
Признанный виновным в убийстве боец «ломоносовской» группировки отделался условным сроком
Участника знаменитой в Санкт-Петербурге банды Маленького (Андрей Волов) Максима Голубкова суд признал причастным к убийству своего же «коллеги», совершенному 25 лет назад по причине внутренних разногласий. Однако член известной своей жестокостью «ломоносовской» группировки смог избежать тюрьмы, отделавшись шестью годами условно, так как решил сотрудничать с прокуратурой. Сам экс-главарь и в прошлом видный комсомолец Волов был арестован в начале 2024 года. Ранее он уже отсидел около 10 лет за ряд преступлений, включая устранение лидера враждебной ОПГ. Теперь же в деле Маленького есть и отрубленная голова.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На днях Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал Максима Голубкова виновным в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ в редакции Федерального закона № 63-ФЗ от 13.06.1996 года) и назначил ему наказание в виде шести лет условно с испытательным сроком четыре года. В августе 2000-го фигурант, по данным следствия, вместе с подельниками убил другого члена банды — Дмитрия Матвеева по прозвищу Лось. Преступление было совершено по поручению задержанного в марте минувшего года адвоката Александра-Сурена Арутюнова, которого также считают участником группировки Маленького (они же «ломоносовские», так как начинали свою деятельность в петербургском пригороде Ломоносове).
Согласно показаниям подсудимого, Лося решили устранить, чтобы тот не мог продолжать давать показания по одному из дел в отношении членов банды.
Как стало известно «Ъ-СПб», до своей гибели Матвеев в качестве свидетеля успел дать правоохранителям изобличающую информацию в отношении Арутюнова и главаря Волова, а также остальных членов организованной преступной группировки.
«Арутюнов (на тот момент находился в СИЗО "Кресты") приискал сведения о месте жительства Матвеева и используемом им автомобиле. Далее Голубков встретился с Есвилом (тоже участник банды) и передал ему необходимые сведения, а также устное указание Яковенко (руководитель обособленной "бригады" внутри группировки, сейчас арестован) совершить убийство Матвеева»,— сказано в обвинительном заключении.
Лось был застрелен в голову около дома на Гагаринской улице под крик «Смерть предателям!».
Андрея Волова задержали в феврале 2024 года. Следствие полагает, что в 1992-м он создал ОПГ, куда, помимо вышеназванных, вошли Смирнов (он же Джон-Солдат), Кутев, Рудов, Выгловский (Прошкин) и другие — всего не менее 20 человек. Группировка действовала по 2000 год, совершая вымогательства, разбои, похищения и расправы.
В 2004 году Маленький с подельниками был осужден за бандитизм и убийства, включая устранение лидера враждебной банды по кличке Анил.
Андрей Волов получил 13 лет, но через Верховный суд РФ смог добиться снижения срока и вышел на свободу в 2009 году, после чего «легализовался» и занимался бизнесом вплоть до нового ареста. В советские годы он работал инструктором Ломоносовского райкома ВЛКСМ, где курировал и работу стройотрядов.
Теперь экс-главарю вменяют показательное убийство Смирнова за подозрение в сотрудничестве с РУБОП и Кутева — якобы за присвоение части денег из так называемого общака. Последнему, сказано в материалах дела, еще и отрубили голову, которая была показана на «сходке» в одном из ресторанов города. «Волов решил, что Кутеву надо отсечь голову, потом ее продемонстрировать всем участникам банды для поднятия авторитета»,— гласит формулировка из дела.
Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Максим Голубков признал вину и раскаялся в содеянном, выплатил потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем по представлению прокурора уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.