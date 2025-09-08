Сделка с прокуратурой принесла свои плоды

Участника знаменитой в Санкт-Петербурге банды Маленького (Андрей Волов) Максима Голубкова суд признал причастным к убийству своего же «коллеги», совершенному 25 лет назад по причине внутренних разногласий. Однако член известной своей жестокостью «лом оносов ской» группировки смог избежать тюрьмы, отделавшись шестью годами условно, так как решил сотрудничать с прокуратурой. Сам экс-главарь и в прошлом видный комсомолец Волов был арестован в начале 2024 года. Ранее он уже отсидел около 10 лет за ряд преступлений, включая устранение лидера враждебной ОПГ. Теперь же в деле Маленького есть и отрубленная голова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Голубков вину признал и раскаялся в содеянном, выплатил потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем по представлению прокурора уголовное дело рассмотрено в особом порядке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Максим Голубков вину признал и раскаялся в содеянном, выплатил потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем по представлению прокурора уголовное дело рассмотрено в особом порядке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На днях Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал Максима Голубкова виновным в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ в редакции Федерального закона № 63-ФЗ от 13.06.1996 года) и назначил ему наказание в виде шести лет условно с испытательным сроком четыре года. В августе 2000-го фигурант, по данным следствия, вместе с подельниками убил другого члена банды — Дмитрия Матвеева по прозвищу Лось. Преступление было совершено по поручению задержанного в марте минувшего года адвоката Александра-Сурена Арутюнова, которого также считают участником группировки Маленького (они же «ломоносовские», так как начинали свою деятельность в петербургском пригороде Ломоносове).

Согласно показаниям подсудимого, Лося решили устранить, чтобы тот не мог продолжать давать показания по одному из дел в отношении членов банды.

Как стало известно «Ъ-СПб», до своей гибели Матвеев в качестве свидетеля успел дать правоохранителям изобличающую информацию в отношении Арутюнова и главаря Волова, а также остальных членов организованной преступной группировки.

«Арутюнов (на тот момент находился в СИЗО "Кресты") приискал сведения о месте жительства Матвеева и используемом им автомобиле. Далее Голубков встретился с Есвилом (тоже участник банды) и передал ему необходимые сведения, а также устное указание Яковенко (руководитель обособленной "бригады" внутри группировки, сейчас арестован) совершить убийство Матвеева»,— сказано в обвинительном заключении.

Лось был застрелен в голову около дома на Гагаринской улице под крик «Смерть предателям!».

Андрея Волова задержали в феврале 2024 года. Следствие полагает, что в 1992-м он создал ОПГ, куда, помимо вышеназванных, вошли Смирнов (он же Джон-Солдат), Кутев, Рудов, Выгловский (Прошкин) и другие — всего не менее 20 человек. Группировка действовала по 2000 год, совершая вымогательства, разбои, похищения и расправы.

В 2004 году Маленький с подельниками был осужден за бандитизм и убийства, включая устранение лидера враждебной банды по кличке Анил.

Андрей Волов получил 13 лет, но через Верховный суд РФ смог добиться снижения срока и вышел на свободу в 2009 году, после чего «легализовался» и занимался бизнесом вплоть до нового ареста. В советские годы он работал инструктором Ломоносовского райкома ВЛКСМ, где курировал и работу стройотрядов.

Теперь экс-главарю вменяют показательное убийство Смирнова за подозрение в сотрудничестве с РУБОП и Кутева — якобы за присвоение части денег из так называемого общака. Последнему, сказано в материалах дела, еще и отрубили голову, которая была показана на «сходке» в одном из ресторанов города. «Волов решил, что Кутеву надо отсечь голову, потом ее продемонстрировать всем участникам банды для поднятия авторитета»,— гласит формулировка из дела.

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Максим Голубков признал вину и раскаялся в содеянном, выплатил потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем по представлению прокурора уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Андрей Кучеров