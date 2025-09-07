США согласились освободить задержанных на заводе Hyundai рабочих из Южной Кореи

Власти Южной Кореи завершили переговоры с США об освобождении сограждан, задержанных в ходе рейда американской миграционной службы на заводе Hyundai в штате Джорджия. На этой неделе Служба гражданства и иммиграции США задержала на стройке завода по производству автомобильных аккумуляторов 475 человек, среди которых было 300 граждан Южной Кореи.

«Остались только административные процедуры, после чего чартерный рейс доставит их домой», — сказал глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик (цитата по The Korea Herald). Он подчеркнул, что переговоры об освобождении рабочих прошли успешно благодаря совместным действиям министерств, бизнес-объединений и компаний.