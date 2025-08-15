Медицина пошла на снижение

Отечественный рынок медицинских технологий замедляет рост. В первом полугодии он составил всего 13,5% против около 35% в прошлом году. Его крупнейшим сегментом остается телемедицина, затем идет специализированное ПО и его разработка, а затем — медицинские устройства. Рост рынка сдерживают низкий объем инвестиций, который в первом полугодии составил более $17,2 млн, сложности с импортом комплектующих, а также снижение количества пациентов—участников боевых действий, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На XX Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в Гостином дворе

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ На XX Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в Гостином дворе

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Темпы роста российского медтех-рынка замедлились с 34,9% в первом полугодии прошлого года до 13,5% в этом году, следует из данных исследования аналитического агентства Smart Ranking. В первом полугодии 2025 года объем рынка достиг 27,6 млрд руб. Самым крупным сегментом стала телемедицина с 9,9 млрд руб. и 15,3% роста, следующим идет программное обеспечение — 9,2 млрд руб. (+20,11%), на третьем месте — устройства (включая высокотехнологичные и бионические протезы). На них приходится 5,7 млрд руб. с ростом 29% год к году.

По выручке первое место занимает «СберЗдоровье» с 5,9 млрд руб. и ростом на 24,6%, на второе место вырвался производитель бионических протезов «Моторика» с 2,6 млрд руб. и ростом 67,6%, а на третье опустился «Цифромед» с 2,27 млрд руб. (–18,8%).

Самой быстрорастущей компанией стал производитель протезов Steplife с ростом выручки за первое полугодие год к году 127,2%, до 314,3 млн руб.

«Сектор медтех демонстрирует положительную динамику развития, однако в настоящий момент занимает осторожно-наблюдательную позицию: компании выстраивают запасы, тестируют спрос и отслеживают регуляторные сигналы, готовясь к ожидаемому усилению продаж осенью»,— пишут аналитики Smart Ranking.

При этом развитие медтех-рынка зависит от государственных программ и инициатив, говорит гендиректор «СберЗдоровья» Денис Швецов: «Государство большое внимание уделяет цифровизации здравоохранения, что и стимулирует их развитие». Он добавляет, что создание «более благоприятных условий для привлечения инвестиций» позволит компаниям проводить больше научных исследований, а сокращение сроков регистрации и получения лицензий со стороны государства — выводить новые решения на рынок.

По оценкам Smart Ranking на основе данных Venture Guide, в первом полугодии 2025 года объем венчурных инвестиций в российский медтех составил более $17,2 млн (оценка открытых сделок инвестиционных фондов без учета проектов под NDA).

По мнению гендиректора «Lab4U — Медицинская лаборатория» Алексея Образцова, венчурное финансирование в секторе находится на минимальных уровнях, что существенно ограничивает возможности для запуска новых проектов. Без внешних инвестиций молодым компаниям сложно выйти на рынок и продемонстрировать прибыльность, а это приводит к снижению числа новых сервисов и усилению позиций уже действующих игроков, говорит он.

Среди других факторов, которые сдерживают развитие медтех-рынка, господин Швецов называет недостаток квалифицированных кадров и «процесс одобрения медтех-решений со стороны государства»: «Например, получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие может занять несколько месяцев или даже лет, что существенно замедляет выход инновационных решений на рынок».

Гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк говорит, что другим сдерживающим фактором становятся «продолжающиеся сложности с импортом некоторых комплектующих».

«70% денежного объема продукции приходится на высокотехнологичные детали, поставляемые из-за рубежа, когда в России производится 80% всей продукции. Дорогостоящие же высокотехнологичные детали, такие как, например, бионические коленные модули и микропроцессоры, большей частью поставляются из европейских стран»,— добавляет гендиректор Steplife Иван Худяков.

Кроме того, говорит он, другим фактором замедления темпов роста медтех-рынка становится то, что в начале года 70% общей доли пациентов-ампутантов составляли участники СВО. «Сейчас этот поток уменьшился, соответственно снизив спрос и темпы роста рынка»,— объясняет господин Худяков.

