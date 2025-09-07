Вечером 7 сентября петербуржцы впервые за шесть лет увидят полное лунное затмение

Вечером в воскресенье, 7 сентября, после более чем шести лет перерыва, в городе на Неве можно будет наблюдать полное лунное затмение. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском планетарии.

Луна начнет погружаться в тень около в 19:30, а через 10 минут будет восходить над Петербургом. Полностью в тени Земли спутник окажется в 20:30. Максимум затмения ожидается в 21:11, а в 21:52 полная фаза закончится. В 23:55 закончатся и полутеневые фазы.

В во время полного затмения Луна окрасится в красный или синевато-фиолетовый цвет. Заранее оттенок предсказать невозможно, так как на него будет влиять атмосфера нашей планеты, рассказали специалисты планетария. В следующий раз такое явление можно будет наблюдать в небе Северной столицы 31 декабря 2028 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге наблюдали частичное солнечное затмение.

Артемий Чулков