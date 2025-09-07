В Сочи после сильных дождей подтоплены несколько улиц

На город-курорт Сочи и федеральную территорию Сириус обрушились дожди с грозами и шквалистым ветром, потоки воды с гор затопили несколько улиц. Как сообщают местные паблики, территория перед железнодорожным вокзалом Адлера подтоплена, пешеходам приходится пробираться к автобусной остановке по щиколотку в воде.

В Хостинском районе Сочи на автодорогу упали деревья, движение на нескольких участках затруднено из-за потоков воды.

Штормовое предупреждение в Сочи действует до 9 сентября, в городе ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением опасных отметок. В горах возникает риск схода селевых потоков. На участке побережья Черного моря Магри—Веселое есть опасность формирования смерчей.

Экстренные службы города-курорта работают в усиленном режиме. Пляжи функционируют по фактической погоде. Жителям и гостям курорта рекомендовано не выходить на берег моря и горных рек, не оставлять автомобили в опасных местах.

Анна Перова, Краснодар