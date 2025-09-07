Нассурдин Имавов лишил очков боевого ботаника

У Хамзата Чимаева, завоевавшего в августе титул чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах, в среднем весе (86 кг), появился потенциальный соперник по первому поединку в новом статусе. Им стал другой боец российского происхождения — представляющий Францию Нассурдин Имавов. Имавов, чьи котировки резко взлетели вверх в последнее время, убедительно победил по очкам известного бразильца Каю Борралью в поединке, очень похожем на претендентский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев

Фото: Geoff Stellfox / Getty Images Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев

Фото: Geoff Stellfox / Getty Images

Парижский турнир UFC увенчал бой, еще немножко укрепивший и так уже очень солидную репутацию бойца, которого своим вполне могут считать две страны. Нассурдин Имавов 30 лет назад родился в дагестанском Хасавюрте, но еще в младшем школьном возрасте, в девять лет, вместе с семьей переехал в Прованс, где продолжил заниматься единоборствами, пока в 19 не обнаружил в себе жгучее желание специализироваться именно на MMA, а не на борьбе или боксе. О корнях он не забывает, предпочитая называть себя «французским дагестанцем», а UFC, это стремление поощряет, постоянно указывая на происхождение Имавова — например, российским флажком напротив его фото или фамилии. Хотя и во Франции, в целом не то чтобы обожающей MMA, он в последнее время превратился в фигуру заметную, народом уважаемую. Под выступление такой не грех выделить и знаменитую Accor Arena в Берси — аншлаг гарантирован.

Успехи у Нассурдина Имавова и в самом деле впечатляющие. То есть тому, кто не слишком внимательно следил за его карьерой, может показаться, что послужной список спортсмена достаточно скромен: на 17 побед приходится 4 поражения. Но штука в том, что практически все осечки относятся к раннему этапу профессиональной карьеры, а в последнее время Имавов жутко хорош. Он выиграл пять подряд поединков, которые ему назначила UFC. И важно, у каких соперников выиграл.

В предыдущем бою, в феврале, Имавов за счет классной ударной техники (сказывается спортивная специализация отца и навыки, развитые еще в детстве) уничтожил выдающегося новозеландца Исраэла Адесанью с его кучей ярких достижений в багаже. Сейчас справился с персонажем не менее любопытным.

Каю Борралью — это лидер бразильской команды Fighting Nerds, которая признана чем-то вроде феномена сегодняшних смешанных единоборств. Ее члены, те самые «боевые ботаники», практикуют особый подход к боям — основанный не на физической, а прежде всего на интеллектуальной подготовке, просчете действий оппонента. Эффективность его не выглядит абсолютно бесспорной, но в случае именно с Каю Борралью методика работала. До пересечения с Имавовым поражений он не знал ровно десять лет, и, когда говорил, что считает себя без пяти минут чемпионом, над этим не смеялись: ну да, того и гляди доберется до титульного матча.

Но с Нассурдином Имавовым у Борралью вышло как-то бледно. Формально ничего особенно впечатляющего Имавов не совершил, даже преимущество по нанесенным ударам за пять раундов минимальное — 100 против 90. Но тут имеет значение другое. Весомая часть ударов Имавова была такой, что и со стороны понятно: противник их прочувствовал как следует. Львиная доля ударов Борралью — это лишь касания цели. По идее, его арсенал предполагал компенсацию ударного отставания борьбой.

Но пять попыток перевести себя в партер Имавов отразил играючи — спокойно, без суеты, так, словно увидел все еще за пару секунд до атаки.

Выигрыш отдали ему все три арбитра — 50:45 и дважды по 49:46, а о чем скажет Нассурдин Имавов после боя, нетрудно было догадаться еще до объявления вердикта. Естественно, о том, что вызывает на поединок обладателя титула чемпиона в среднем весе. А им после победы в середине августа над прежним владельцем Дрикусом дю Плесси является пользующийся огромной популярностью боец с примерно таким же, как у Имавова, бэкграундом, тоже не чужой России. Только Хамзат Чимаев родился в соседней с Дагестаном Чечне и уехал из нее в Швецию. Впрочем, уже некоторое время он представляет ОАЭ.

ESPN согласился, что поединок Нассурдина Имавова с Каю Борралью был, по сути, претендентским, предположив, правда, что окончательное решение по поводу следующего оппонента Чимаева UFC примет чуть позже. Определится с ним промоушен после октябрьского поединка еще двух чрезвычайно сильных средневесов — Энтони Эрнандеса и Ренье де Риддера.

Алексей Доспехов