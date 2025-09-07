В Финском заливе испытали систему спецзаграждений от вражеских катеров

В акватории Финского залива при участии представителей Военно-морского флота РФ прошли испытания системы модульных специальных заграждений «Аурелия», созданной для борьбы с безэкипажными и пилотируемыми катерами противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя организации-разработчика «Русич».

При прохождении судна с водометами или погружным двигателем по системе заграждений, «Аурелия» засасывает активные элементы и приводит двигатель в негодность, рассказали разработчики. В состав каждого модуля системы входит плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь.

Спецзаграждение презентовали на всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница», который проходит 6-7 сентября в Великом Новгороде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге открыли единый центр по производству морских дронов.

Артемий Чулков