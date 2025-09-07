В Белгородской области трое мирных жителей погибли при атаках БПЛА

Трое мирных жителей погибли за минувшие сутки в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При ударе БПЛА по служебному автобусу на дороге Казинка — Посохово в Валуйском округе погиб водитель. Второй мирный житель погиб при атаке дрона в Грайворонском округе. В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе человек погиб при взрыве дрона.

Ранены четыре мирных жителя. Двое — в селе Грузское в Борисовском районе, один мужчина госпитализирован, его состояние тяжелое. Второй пострадавший продолжает амбулаторное лечение. Еще один мужчина получил ранения при ударе БПЛА по автобусу в Валуйском округе, он также проходит амбулаторное лечение. Четвертый мирный житель был госпитализирован в тяжелом состоянии после удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки.