Работа на «Многовершинном» идет в штатном режиме после взрыва на руднике

Производство на хабаровском горнодобывающем предприятии АО «Многовершинное» после взрыва на руднике идет в штатном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на золотодобывающую компанию Highland Gold (HGM). При взрыве погибли три человека.

«Компания окажет семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку»,— заявили в HGM. На место происшествия выехала команда спасателей и директор по горным работам, добавили в компании.

Взрывчатые вещества сдетонировали накануне во время перевозки. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.