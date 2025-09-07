При восхождении на гору в Кабардино-Балкарии погиб белорусский турист

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) гражданин Белоруссии погиб при попытке самостоятельного восхождения на гору Терсколак. Его смерть подтвердили агентству «БелТА» в пресс-службе белорусского МИД.

Отделение белорусского посольства в Краснодаре оказывает помощь семье погибшего и контактирует с российскими правоохранительными органами.

«Гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 метров»,— приводит белорусский МИД данные российских спасателей.

Об обнаружении тела туриста сообщило МЧС КБР. Иностранца нашли в районе водопада Терскол на высоте 2800 метров. К поисковым работам было привлечено 19 спасателей. Погибший перестал выходить на связь с 3 сентября.