Житель Тюмени обвиняется в покушении на убийство трех человек из-за продажи дома

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство трех человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) из-за продажи дома, сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел 5 сентября в районе дачного некоммерческого товарищества «Поляна» на улице Туринской. По версии следствия, там случился конфликт между двумя семьями из-за продажи дома. Как сообщает СКР, во время конфликта обвиняемый достал ружье и выстрелил в сторону оппонентов. После этого он скрылся с места преступления. Потерпевших с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу Тюмени, где им оказали необходимую помощь. Их жизни вне опасности.

Следователям и полицейским удалось задержать обвиняемого. Сейчас продолжаются следственные действия, включая осмотр места происшествия, допросы свидетелей и проведение экспертиз. В ближайшее время решат вопрос о мере пресечения для задержанного.

Мария Игнатова