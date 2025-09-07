Стоять, меняться!

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии. Впрочем, на борьбу за чемпионский титул успех голландца, пусть и показавшего настоящий мастер-класс, вряд ли как-то повлияет. Два ее реальных участника — Ландо Норрис и Оскар Пиастри в Монце финишировали на втором и третьем местах соответственно. Вторым должен был становиться именно Пиастри, но из боксов McLaren, после того как команда набедокурила с пит-стопами, ему приказали пропустить напарника. Тем не менее Пиастри все еще уверенно, с отрывом в 31 очко, лидирует в первенстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен из Red Bull празднует победу на Гран-при Италии

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Макс Ферстаппен из Red Bull празднует победу на Гран-при Италии

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

В последние годы Монца внезапно приобрела репутацию автодрома, на котором первое место на старте не так уж много значит. Ни разу за последние пять гонок в Италии обладателю «поула» не удавалось конвертировать его в победу. И хоть тут нет никакой закономерности, все же казалось, что и гонка 2025 года не станет исключением. Ее с первого места начинал Макс Ферстаппен, сумевший каким-то образом настроить свой Red Bull так, что он оказался быстрее обоих McLaren. Совсем чуть-чуть, настолько, что почти никто не сомневался в том, что в гоночном режиме и Ландо Норрис, стоявший вторым, и Оскар Пиастри, расположившийся на третьем месте, просто сожрут чемпиона.

Норрис после провала в Нидерландах неделю назад (из-за поломки он сошел с дистанции, и его отставание от выигравшего гонку Пиастри выросло до 34 очков) с первой секунды попытался взять инициативу в свои руки. Он стартовал лучше Ферстаппена. Последнему, чтобы удержаться на первом месте, пришлось идти на откровенное выдавливание соперника с трассы. В Red Bull даже не стали дожидаться, пока инцидент рассмотрят судьи, и приказали своему гонщику пропустить Норриса вперед. Упрямый голландец на удивление легко подчинился, и вскоре стало понятно почему: нескольких минут не прошло, как он просто обогнал Норриса и принялся отрываться от преследователей. То есть Ферстаппен был настолько уверен в своей машине, что решил не тратить время на споры.

К сожалению, многообещающее начало этапа должного продолжения не получило. Первая тройка ушла в отрыв, все остальные собрались в длиннющий поезд, который вел за собой Шарль Леклер (Ferrari).

Формально борьбы на трассе в итоге хватило. Другое дело, что происходила она где-то далеко, за места в районе восьмого-десятого. При этом и надежды на какие-то тактические хитрости особо не было. Pirelli привезла в Монцу слишком живучие составы резины. Если бы не правило обязательного использования двух разных типов покрышек, гонщики вполне могли бы преодолеть дистанцию, вообще не заезжая в боксы. В McLaren, правда, все равно попытались что-то придумать, решив до упора оттягивать пит-стоп Норриса, чтобы на последний, в дюжину кругов отрезок, обуть его в шины soft и за счет этого попытаться достать Ферстаппена. Ничего эта «хитрость» не дала. Напротив, голландец, после остановок гонщиков McLaren опережал их уже на два десятка секунд. Его победа, третья в сезоне, после этого уже не вызывала сомнений.

Но не победа Ферстаппена, а именно остановки Норриса и Пиастри стали гвоздем программы итальянского Гран-при. Первым McLaren позвал в боксы Пиастри, предварительно предупредив об этом Норриса. Тот выразил опасение, что в итоге Пиастри может обойти его за счет более ранней остановки. Его заверили, что такого не случится, и конечно же, это случилось. У одного из механиков McLaren возникли проблемы с прикручиванием колеса к машине Норриса, и простоял он не пару секунд, а все шесть. Пиастри в такой ситуации не мог не оказаться впереди.

Но радовался он не долго. Из боксов ему поступил приказ вернуть позицию Норрису. «А что, медленный пит-стоп уже не часть гонок?!» — возмутился было австралиец. Решение McLaren вызвало нервный смех даже у Ферстаппена — из боксов его развлекали новостями, чтобы он совсем не заскучал. Но приказу Пиастри подчинился.

Правильно он поступил или нет, покажет время. Австралиец все еще уверенно лидирует в чемпионате с отрывом в 31 очко (третьим идет Ферстаппен с отставанием от лидера уже в 94 очка). Немало, даже учитывая, что до конца первенства еще восемь гонок. Но не так уж и много, чтобы заранее короновать австралийца. Может оказаться так, что именно этих трех очков Пиастри в конце концов и не будет хватать.

Александр Петров