Основа успеха

Сборная России эффектно реабилитировалась за очень скучную игру против иорданцев в Москве очень эффектной выездной игрой в Катаре. Хозяев очередного ее товарищеского матча российская команда, выступавшая в радикально измененном по сравнению с предыдущей встречей составе, в котором оказалось большинство ее знаменитостей, разгромила со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной России Иван Сергеев (в центре) забивает гол в ворота Катара

Фото: Михаил Шапаев / РФС Игрок сборной России Иван Сергеев (в центре) забивает гол в ворота Катара

Фото: Михаил Шапаев / РФС

Три с лишним года сборной России приходится играть исключительно товарищеские матчи, а выбор спарринг-партнеров в них не особенно богат. И если бы кому-то пришло в голову расставить эти матчи по рейтингу, от худших к лучшим, то, как ни странно, те два, что она провела только что, 4 и 7 сентября, у любого наверняка оказались бы на противоположных полюсах такой классификации или по крайней мере рядышком с ними. Тоску в завершившейся нулевой ничьей встрече с иорданцами в Москве в четверг от воскресного катарского фейерверка в противостоянии с командой, которая, между прочим, завоевала золото двух последних чемпионатов Азии, отделили три дня.

Стремительную метаморфозу можно было бы назвать волшебной, если бы не чересчур уж очевидное и прозаическое ее объяснение. А просто на поле хорошо кондиционированного стадиона в жарком Катаре вышла совсем не та сборная России, что страдала дома, столкнувшись с упрямой иорданской командой. Московский вариант был скроен из таких игроков, для которых само приглашение в национальную команду — уже большое достижение. В катарскую основу тренер Валерий Карпин включил практически всех героев отечественного футбола — Александра Головина и Алексея Батракова, Матвея Кисляка и Данила Кругового, Матвея Сафонова и братьев Алексея и Антона Миранчуков. А игра этого варианта лишь подтверждала, что достойную альтернативу ему, почти боевому, вряд ли подберешь.

Сборная Катара держалась формально довольно долго, целых полчаса. Но это были полчаса сплошных мучений.

Сборная России более чем наполовину состояла из игроков, склонных скорее к творчеству, чем к разрушению. Но о разрушении ей вообще не приходилось думать. Катарцам мяч доставался редко, а если и доставался, то его успевали отнять до того, как им удавалось придумать, как доставить его вглубь чужой половины. О тонусе сборной России, о ее настрое неплохо рассказывал эпизод из середины первого тайма. Отбивавшимся катарцам удалось внезапно совершить перспективный перехват, а перед убегавшим вперед Акрамом Афифом образовалась с виду бескрайняя свободная зона. Но Афиф добрался до центральной линии и с удивлением понял, что угодил в капкан: буквально за пару секунд его успели догнать и окружить четыре человека. И церемониться с беглецом они не собирались.

Шансы у гостей тоже появлялись, но плотные удары Алексея Миранчука и Ивана Сергеева до цели не дошли, а Батраков, замыкая прострел Александра Сильянова, пробил головой в перекладину. Впрочем, от ощущения, что уцелеть в такой ситуации катарцам не суждено, некуда было деться.

Уж очень хорошо все проходит у сборной России — прессинг, перепасовка в центре, создание за счет коллективных перемещений фланговых коридоров.

Прорвала державшийся на соплях катарский барьер она благодаря резкой атаке «второй волной», с изумительным пасом Кисляка на зацепившегося за линию офсайда Батракова и его переводом в центр на Александра Головина, которому не смог помешать цепкий опекун. Вскоре Кисляк отличился уже сам. Круговой, когда навешивал слева в район одиннадцатиметровой отметки, конечно, видел, как туда из глубины выдвигается его партнер, но едва ли надеялся, что никому из отвечавших за защиту так и не придет в голову хотя бы приблизиться к нему. А перед перерывом катарцев еще разок поддушили по полной программе, и Батраков очутился перед голкипером Мешаалом Башрамом. Башрам с его ударом справился, но справился так себе, отразив перед собой. А Иван Сергеев продемонстрировал свое чуть ли не главное качество — умение в борьбе добираться до таких бесхозных мячей.

Соскучившегося по российским звездам, которые играют за границей, человека, может быть, смешила мысль, что Сафонов, давно не имеющий игровой практики в ПСЖ, не получает ее и в Катаре — ну нет возможностей себя показать. Возможность впервые появилась только во втором тайме. Сафонов не подвел, выудив срикошетивший с полудюжины метров в угол мяч. А затем и пропустил, но не по своей вине: российская сборная все же проворонила катарский выпад. Впрочем, ответ на него был эффектным. Свой гол Алексей Миранчук забил после выхода один на один, устроенного для него благодаря эстетскому пасу пяткой от Ивана Сергеева, ошарашившего катарскую защиту. А к тому факту, что на излете матча игра успокоилась и молнии в ней сверкать перестали, следовало отнестись спокойно: те, кто молниями в первую очередь выстреливал, и так поработали на славу.

Алексей Доспехов