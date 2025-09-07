ОСАГО и каско набирают обороты

В России выросли продажи ОСАГО и каско, а их стоимость снизилась. Об этом сообщил Центробанк. Так, по данным регулятора, за первое полугодие в стране автомобилисты оформили почти 18 млн полисов обязательного автострахования. Это на 4% больше в сравнении с тем же периодом 2024-го. На 5% увеличилось и число договоров каско. При этом средняя стоимость классических полисов ОСАГО на личные легковые автомобили сократилась на 4% год к году, до 6,8 тыс. руб. Средняя страховая премия по каско для граждан практически осталась на прежнем уровне, около 20 тыс. руб.

Один из ключевых факторов роста спроса на каско и ОСАГО — сокращение покупок автомобилей, а на цены полисов влияет конкуренция на рынке страхования, считает вице-президент страховой группы «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «То, что выплаты растут, связано с тем, что по-прежнему дорожают запчасти, и это не связано напрямую с курсом рубля. Сейчас на такую динамику в первую очередь влияет цена доставки. Что касается каско, то за последние пару лет мы увидели четкий тренд на рост так называемых усеченных полисов по этому продукту. В таком случае защита покрывает далеко не все риски, которые обычно входят в эту страховку. В этих полисах, облегченных и очень дешевых, речь идет о компенсации в том случае, если установлен виновник ДТП. А если вы купили каско lite и по своей вине попали в ДТП, то она вам, к сожалению, ничего не дает.

То, что растет количество полисов ОСАГО, это абсолютно положительная новость, которая говорит в первую очередь о том, что усилия по пропаганде необходимости приобретения страховки дают свои плоды. Кроме того, она в среднем стала значительно дешевле, что также влияет на продаваемость. То есть полис ОСАГО существенно в целом подешевел в силу того, что год от года накапливаются у людей так называемые бонусы. Я бы еще подчеркнул, что такие данные статистики отражают то, что и на рынке полисов каско, и на рынке ОСАГО очень острая идет конкуренция между страховщиками, причем часто не столько качеством услуги, сколько ценой».

Средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие 2025-го выросла в среднем на 17% и составила 108,5 тыс. руб. В случае с каско сумма увеличилась почти на 12% и превысила 183 тыс. руб. В ближайшем будущем спрос на полисы, скорее всего, продолжит расти, полагает управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко:

«Страховать стали больше по каско, это очевидно. Люди понимают, что отремонтировать машину своими силами либо брать на себя риски выплаты наличными, накладно. С учетом сложившейся ситуации на рынке я прогнозирую увеличение продаж таких полисов.

ОСАГО, понятно, это обязательный вид страхования. А в случае с каско автомобили старше двух лет переживают второе рождение. Очень многие возвращаются к страховщикам за таким полисом, чтобы они решали проблемы с автосервисами. Кроме того, стоимость каско стала ниже за счет более частого применения франшиз. Очень много полисов с франшизой в районе 50 тыс. руб.».

По данным Российского союза автостраховщиков, с января по июнь этого года в стране было продано 16,4 млн полисов электронного ОСАГО. Это на 20% больше по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Андрей Загорский