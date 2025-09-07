Песков: вся мировая экономика сталкивается с последствиями «тарифных войн»

«Тарифные войны» обернулись общемировыми проблемами, и даже их инициаторы не знают в полной мере, каковы могут быть конечные последствия. Таким мнением с «РИА Новости» поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика,— сказал пресс-секретарь на Восточном экономическом форуме. — Какие будут последствия, никто не знает».

8 сентября по инициативе президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы пройдет виртуальный саммит стран-участниц БРИКС. На нем члены организации обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа.