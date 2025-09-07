Мужчину в костюме лебедя задержали на Патриарших прудах

Мужчина в костюме лебедя устроил заплыв на сапборде по Патриаршим прудам, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщило издание «Подъем».

Сапбордист был в футболке с нецензурной надписью: «Пруд для лебедей, а не для (нецензурно)». Во время плавания он упал в воду. На берегу мужчину встретила полиция, и теперь ему грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

Shot уточняет, что инцидент произошел еще накануне. Канал предполагает, что мужчина хотел привлечь внимание к проблеме водоплавающих птиц, живущих в обстановке шума и стресса.