В Московской области завели дело после ДТП под Дмитровом

В Дмитровском городском округе Подмосковья расследуют уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального главка МВД Татьяна Петрова. Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ), возбудило Следственное управление УМВД России «Дмитровское».

Авария произошла 6 сентября на 4-м км автодороги ММК — Никольское — Горки. По предварительным данным, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с koda. Пострадали двое взрослых и двое детей 11 и 14 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу, на место происшествия также вызывали вертолет санитарной авиации.