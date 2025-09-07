Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Рустам Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В своем обращении господин Минниханов отметил, что достижения нефтегазового комплекса играют ключевую роль в обеспечении динамики современного мира. Он подчеркнул, что транспорт, промышленность и энергетика зависят от ресурсов, предоставляемых этой отраслью.

«История нефтегазового комплекса — это не просто летопись промышленных успехов, это история преображения целых регионов, рождения городов и поселков, формирования уникальных научных школ и трудовых династий», — сказал глава республики.

Он также добавил, что в настоящее время нефтегазовая отрасль по-прежнему генерирует значительный мультипликативный эффект, распространяющийся на все экономические сферы, и выступает в роли катализатора инновационного развития и экономического роста.

В Татарстане по итогам первого квартала 2025 года добыто 8,3 млн тонн нефти. Малые нефтяные компании внесли значительный вклад, добыв 1,7 млн тонн, что составляет 20% от общего объема. 24 организации же перевыполнили свои задачи по объему добычи нефти.

Влас Северин