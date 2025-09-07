«РИА Новости»: гражданина Литвы объявили в розыск по делу о поддельных картах

Российские правоохранители объявили в международный розыск гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о сбыте поддельных банковских карт. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы следствия. Столичный Дорогомиловский районный суд заочно арестовал господина Трофимоваса 6 июня, следует из материалов.

Иностранному гражданину инкриминируют сбыт поддельных карт в составе организованной группы, а также совершение валютных операций на счета нерезидентов РФ в крупном размере (ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).