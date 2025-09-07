Iltalehti: Финляндия депортировала более сотни россиян с начала года

С января по сентябрь из Финляндии были депортированы 104 гражданина России, ранее получившие отказ в предоставлении международной защиты. Об этом пишет Iltalehti со ссылкой на публикации европейских и независимых русскоязычных СМИ.

Согласно публикации, большинство отказов в предоставлении убежища связаны с тем, что россияне прибыли в Финляндию после объявления частичной мобилизации. Местные власти считают, что мобилизационные мероприятия в России завершены, соответственно, исчезло основание для предоставления защиты, указывает Iltalehti. По данным миграционной службы Финляндии, не менее 1300 россиян подали заявления о предоставлении убежища на том основании, что они не хотят служить в российских вооруженных силах.

Из-за закрытия наземных границ с РФ депортируемых отправляют через Турцию или город Нарва в Эстонии. Для возвращения в Россию им приходится самостоятельно оплачивать дальнейший путь.