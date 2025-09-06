Выходные 6-7 сентября в Петербурге будут теплыми и сухими

На этих выходных, 6 и 7 сентября, в Санкт-Петербурге днем ожидается от 23 до 25 градусов тепла, обойдется без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Северной столице 6 сентября будет облачная с прояснениями погода и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 768 мм рт. ст.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что теплый сектор циклона принес в Петербург небольшие дожди 5 сентября.