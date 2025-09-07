«РИА Новости»: подпольщики сообщили об ударе по объектам в Киеве и Буче

Пророссийские подпольщики атаковали заводы ремонта техники ВСУ в Киеве, Буче и Гостомеле, заявил «РИА Новости» координатор николаевской ячейки Сергей Лебедев.

По его словам, в Киеве поражено производство, «связанное с ракетной тематикой» и ангары «с ремонтом самолетов и подвесками для ракет натовского калибра». В Буче удар нанесен по ремонту тяжелой техники, а в Гостомеле произведены взрывы «в направлении военного аэродрома».

Сергей Лебедев также сообщил о нанесении ударов по инфраструктуре Украины и силам ВСУ в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Так, он утверждает, что в окрестностях Сум поражен пансионат с иностранными наемниками, а в Днепропетровской области атаке подвергся тренировочный лагерь.