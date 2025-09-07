Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россияне дали прогноз на самую востребованную профессию 2030 года

Россияне убеждены, что самой востребованной профессией на рынке труда через пять лет станет специалист по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению. Об этом следует из опроса платформы hh.ru и международного симпозиума «Создавая будущее». Результатами исследования поделилось «РИА Новости».

Согласно приведенным данным, специалисту по ИИ отдали свой голос 68% респондентов. Больше всего в эту профессию верят в Ростовской (80%), Воронежской (78%) областях и в Пермском крае (75%).

Другими востребованными профессиями, по мнению россиян, станут разработчик в сфере кибербезопасности (65% респондентов) и инженер по робототехнике и автоматизации (54% респондентов). Еще 44% участников исследования выделили ученых: физиков, химиков, генетиков, эпидемиологов, биотехнологов и других.

32% опрошенных упомянули специалистов в области сельского хозяйства и органического производства как востребованную профессию в 2030 году. Граждане также упомянули психологов (21%), экологов (18%) и специалистов по альтернативной энергетике (17%).

В исследовании приняли участие 2600 человек.

