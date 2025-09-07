Осужденный экс-сенатор от КЧР неоднократно просил об отправке в зону СВО

Осужденный экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков неоднократно подавал заявления об отправке в зону спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Арашукова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности по ходатайству Генпрокуратуры и задержан в здании Совета Федерации. В тот же день ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Также по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества с целью хищения газа у ПАО «Газпром» был задержан его отец.

В конце 2022 года отец и сын получили пожизненные приговоры. Рауф Арашуков отбывает его в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.

Константин Соловьев