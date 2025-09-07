Суд взял под стражу сотрудника СИЗО Новосибирска по делу о взятке

Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу до 3 ноября младшего инспектора СИЗО 42-летнего Павла Ващенко, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, которые приводит суд, тюремщик обвиняется в том, что в период 2 августа по 2 сентября 2025 года якобы получил от заключенного взятку 105 тыс. руб. Она полагалась, в том числе, за общее покровительство и попустительство по службе. По ч.3 ст. 290 (взяточничество) сотруднику СИЗО грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело находится в производстве 2-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

В ГУФСИН по Новосибирской области сообщили, что факты коррупции выявили сотрудники отдела собственной безопасности ведомства и работники оперативного отдела СИЗО-1.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе вынесли приговор Константину Кузьмину, ранее возглавлявшему исправительную колонию №3 ГУФСИН по Новосибирской области. За взяточничество ему присудили 3,5 года условно и штраф в размере 366 тыс. руб. Кроме того, лишили звания полковника внутренней службы и конфисковали в доход государства принадлежащие ему 105 тыс. руб. и драгунскую саблю в ножнах.

Илья Николаев