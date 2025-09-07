Польша поднимала истребители из-за активности России в небе

Оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении истребителей, поднятых на воне активности России на Украине, на аэродромы. Воздушное пространство Польши нарушено не было.

«Мы благодарим за поддержку объединенное авиационное командование НАТО, а также королевские военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в польском небе»,— написано в сообщении командования в соцсети X.

В публикации также указано, что системы ПВО и радиолокационной разведки Польши вернулись к штатному режиму работы. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе.