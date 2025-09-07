Главные анонсы 8–14 сентября
Важнейшие события предстоящей недели
8 сентября, понедельник
В Москве начнется Х Неделя устойчивого развития — международный образовательно-просветительский проект в области устойчивого развития и ответственных деловых практик.
В Париже премьер-министр Франции Франсуа Байру внесет на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству.
9 сентября, вторник
В Екатеринбурге откроется выставка специальной и коммерческой техники «А8 Машины России».
В Нью-Йорке откроется 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.
Компания Apple, как ожидается, представит линейку iPhone 17, которая включает в себя более тонкую версию смартфона.
10 сентября, среда
В РФ истекает срок, установленный для незаконно находящихся в РФ граждан Украины, согласно которому они обязаны выехать из страны или легализоваться.
В Москве откроется 31-й Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2025».
Арбитражный суд Московской области начнет предварительные слушания по иску ООО «Домодедово карго» к Alamo II Limited.
11 сентября, четверг
В Сочи (Краснодарский край) пройдет министерское заседание стратегического диалога «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». Участвует глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Душанбе начнутся консультации государств—членов ШОС по Афганистану.
В Нью-Йорке — Неделя моды.
12 сентября, пятница
В Москве состоится заседание совета директоров Центрального банка РФ по ключевой ставке.
В Москве откроется 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow.
В Белоруссии начнутся белорусско-российские учения «Запад-2025».
13 сентября, суббота
В Москве пройдет празднование Дня города.
В Лас-Вегасе (США) в ночь на 14 сентября состоится поединок за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между мексиканским боксером Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.
14 сентября, воскресенье
В России — Единый день голосования.
В Лос-Анджелесе (США) состоится церемония вручения премии академии телевидения США «Эмми».