Главные анонсы 8–14 сентября

8 сентября, понедельник

В Москве начнется Х Неделя устойчивого развития — международный образовательно-просветительский проект в области устойчивого развития и ответственных деловых практик.

В Париже премьер-министр Франции Франсуа Байру внесет на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству.

9 сентября, вторник

В Екатеринбурге откроется выставка специальной и коммерческой техники «А8 Машины России».

В Нью-Йорке откроется 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Компания Apple, как ожидается, представит линейку iPhone 17, которая включает в себя более тонкую версию смартфона.

10 сентября, среда

В РФ истекает срок, установленный для незаконно находящихся в РФ граждан Украины, согласно которому они обязаны выехать из страны или легализоваться.

В Москве откроется 31-й Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2025».

Арбитражный суд Московской области начнет предварительные слушания по иску ООО «Домодедово карго» к Alamo II Limited.

11 сентября, четверг

В Сочи (Краснодарский край) пройдет министерское заседание стратегического диалога «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». Участвует глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Душанбе начнутся консультации государств—членов ШОС по Афганистану.

В Нью-Йорке — Неделя моды.

12 сентября, пятница

В Москве состоится заседание совета директоров Центрального банка РФ по ключевой ставке.

В Москве откроется 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow.

В Белоруссии начнутся белорусско-российские учения «Запад-2025».

13 сентября, суббота

В Москве пройдет празднование Дня города.

В Лас-Вегасе (США) в ночь на 14 сентября состоится поединок за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между мексиканским боксером Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

14 сентября, воскресенье

В России — Единый день голосования.

В Лос-Анджелесе (США) состоится церемония вручения премии академии телевидения США «Эмми».