Экослужба Санкт-Петербурга назвала штиль причиной едкого запаха в городе

Дежурная экологическая служба Санкт-Петербурга сообщила «Фонтанке», что причиной резкого химического запаха стал штиль. Там пояснили, что «город живет своей жизнью» и из-за отсутствия ветра все газы скапливаются в нем.

«До 8 сентября объявлены неблагоприятные метеоусловия. Сейчас фактически штиль, и запах не уходит. Это нужно переждать»,— добавили в службе.

Жалобы жителей Санкт-Петербурга на запах, похожий на хлорку и горелый пластик, начали поступать в экстренные службы вечером 6 августа. Власти города сообщали, что замеры воздуха, проводившиеся в течение дня, не показали превышения допустимой концентрации каких-либо веществ.