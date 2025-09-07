Минпромторг ожидает снижения продаж новых авто на 25-30%

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство ожидает снижение продаж новых автомобилей в 2025 году в пределах 25-30%. По его словам, меры господдержки должны сдержать больший спад.

«В июне мы уже озвучивали наши ожидания — рассчитываем, что благодаря мерам господдержки снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году»,— сказал Антон Алиханов «РИА Новости».

Как добавил министр, показатель продаж и производства автомобилей по итогам года будет зависеть от дальнейшей динамики ключевой ставки. Он также сказал, что актуализировать предыдущие прогнозы рано, поскольку до конца года еще четыре месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авторынок проехал рекорд».