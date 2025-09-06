Хуситы отвергли обвинения в разработке химического оружия

Хуситы не производят химическое оружие, заявил заместитель руководителя пресс-службы движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер. Сведения, которые распространяет международно признанное правительство Йемена, в группировке назвали ложными и безосновательными.

«Сторона, которая выдвигает эти обвинения, не имеет ни морального, ни политического права декларировать заботу о йеменском народе или поднимать вопросы, связанные с обеспечением мира в регионе»,— заявил ТАСС Насреддин Амер.

О том, что хуситам удалось наладить производство химического оружия, заявили в правительстве Йемена накануне. В помощи группировке, которая контролирует часть страны, подозревают Иран и Китай. В правительстве полагают, что скачок производственных возможностей превращает хуситов в более серьезную и масштабную угрозу.

