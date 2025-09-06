Экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» задержана по подозрению в финансировании терроризма

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшую сотрудницу ГБУ «Жилищник по району Зюзино» москвичку Татьяну Шувалову (внесена в перечень террористов и экстремистов). Ее обвиняют в финансировании террористической деятельности участников запрещенной в РФ группировки «Артподготовка».

Экс-диспетчера задержали при попытке выехать из страны. «Совершая перечисление денежных средств, осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации "Артподготовка"»,— говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Пока москвичка находится в СИЗО, ее проверят на причастность к совершению других особо тяжких преступлений. Муж и сын бывшей сотрудницы «Жилищника» покинули территорию России до задержания женщины.