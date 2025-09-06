На Гавайях ввели ЧС из-за приближения урагана «Кико»

Исполняющая обязанности губернатора штата Гавайи Сильвия Люк объявила чрезвычайное положение из-за приближения урагана «Кико». Сейчас он бушует в Тихом океане и уже наделен четвертой категорией интенсивности, передает CBS.

Согласно национальному центр по ураганам в Майами «Кико» находится сейчас примерно в 1700 км к юго-востоку от гавайского города Хило и в 1900 км от столицы штата Гонолулу. Максимальная скорость внутри урагана достигает 225 км/ч и движется на северо-запад со скоростью 16 км/ч.

ABC News дополняет, что губернатор уполномочила Национальную гвардию оказывать помощь населению. Период ЧС продлится до 19 сентября, если не будет продлен или прекращен ранее.

Ураган «Катрина», пронесшийся по США в 2005 году, был наделен пятой категорией интенсивности. Своих домов тогда лишились около 700 тыс. человек.