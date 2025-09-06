Песков: все мессенджеры абсолютно прозрачны для спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все мессенджеры представляют собой «абсолютно прозрачную систему» для спецслужб. Таким образом он прокомментировал запуск российского мессенджера Max, а также ситуацию с WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой) и Telegram.

«Люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб»,— сказал ТАСС господин Песков. Это нужно учитывать при работе с секретными государственными и корпоративными вопросами, добавил он.

В июне в ответ на запрос Русской службы BBC представители Telegram заявили, что несанкционированный доступ к их серверам невозможен. По их словам, у компании нет сотрудников и серверов в России, личные сообщения никогда не передавались третьим лицам, а система шифрования не была взломана.

До этого господин Песков отмечал, что Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) должны продолжить работу в России. По его мнению, у нового мессенджера Max должна оставаться конкуренция со стороны альтернативных платформ.