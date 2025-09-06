Путин наградил Лепса, Долину и Энтина орденами

Президент России Владимир Путин наградил орденами артистов Григория Лепса и Ларису Долину, а также поэта и драматурга Юрия Энтина. Это следует из указа, опубликованного на сайте правительства.

Григорий Лепсверидзе (Лепс) был награжден орденом Дружбы как «артист-вокалист» общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр “Григория Лепса”». Лариса Долина получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени как заведующая кафедрой Московского государственного института культуры (МГИК). А Юрий Энтин был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве» как поэт, драматург и сценарист из Москвы.

Все три деятеля получили награды за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность»,— говорится в указе.