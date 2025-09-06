Почти 100 почтовых операторов прекратили работать в США из-за налогов

Объем почтовых отправлений в США сократился более чем на 80%, сообщили во Всемирном почтовом союзе. 88 почтовых операторов по всему миру полностью или частично прекратили предоставлять услуги в этой стране.

Операторы отказываются работать в США, поскольку 29 августа власти страны ввели новые тарифные условия. Были отменены льготы de minimis на беспошлинный ввоз посылок с товарами в страну до $800. Также на перевозчиков была возложена обязанность по сбору и перечислению таможенных пошлин.

Операторов поставила в тупик обязанность создать процедуру оплаты этих пошлин. Перевозчики, включая авиакомпании, заявили о нежелании или невозможности выполнить эту задачу. Среди тех, кто отказался работать с США: операторы Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Франции и Японии, отмечает AFP. «Почта России» также приостановила прием посылок в США.

Всемирный почтовый союз сообщил, что разработал программное обеспечение, которое позволит операторам взимать со своих клиентов пошлины за доставку. В ведомстве сообщили, что операторы получат все необходимые инструменты уже в скором времени. Союз пообещал помочь внедрить программу в почтовые системы, а также обучить персонал операторов.