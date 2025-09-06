На Ставрополье компанию из Перми включили в реестр недобросовестных поставщиков

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю включило одну из пермских компаний в перечень недобросовестных поставщиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Здесь уточнили, что такая мера была принята по факту срыва поставки наконечников для пипеток, которые предназначались клинической больнице №2 Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным краевого УФАС, компания уже в 13 раз оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. «Она не выполнила обязательства вовремя. Это привело к нарушению работы больницы», — пояснили антимонопольщики.

Ранее сотрудники ставропольского УФАС выявляли факты срыва поставок по контрактам, которые тот же поставщик заключал в крае со станцией переливания крови и клиническим перинатальным центром №1.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Северной Осетии Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки незаконного соглашения в сфере торговли медпрепаратами.

Ефим Мартов