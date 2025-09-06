Чемпиона мира по тхэквондо и бывших полицейских арестовали за вымогательства

В Москве заключены под стражу пятеро возможных участников преступной группы, промышлявшей вымогательствами. Среди арестованных бывшие сотрудники полиции и чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, сообщили «Ъ» в Следственном комитете России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг

Фото: Московский центр боевых искусств Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг

Фото: Московский центр боевых искусств

По версии следствия, господин Четинбаг, пользуясь знакомством с состоятельными гражданами, заманивал их на встречи. Там его пособники из числа полицейских вымогали у жертв деньги. На тот момент пособники чемпиона были оперуполномоченными одного из отделов полиции. На встречах с жертвами они предъявляли служебные удостоверения. После — угрожали пострадавшим задержанием за якобы совершенные преступления террористического характера.

Как сообщили в СКР, поиском и выбором жертв преступной группы занимался неназванный организатор. За время своей деятельности, которая началась не позднее февраля 2025 года, обвиняемые принесли ущерб свыше 4 млн рублей. По данным следствия, они изымали у своих жертв мобильные телефоны, проверяли банковские счета на биржах и требовали перевода цифровых активов в обмен на свободу.

На арестованных заведены уголовные дела превышению должностных полномочий (пп. «а», «г», «е» ч.3 ст.286 УК РФ) и мошенничеству (ч.4 ст.159 УК РФ) в зависимости от их роли в деятельности группы. Еще один фигурант дела объявлен в уголовный розыск.