Роспотребнадзор: новые варианты коронавируса не меняют то, как протекает болезнь

Коронавирус остается вирусом, вызывающим респираторную инфекцию. Его новые геноварианты клиническую картину не меняют, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Их (геновариантов.— "Ъ") уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно»,— сказала госпожа Попова в интервью «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме. По ее словам, болезнь уже стала сезонным явлением. Ведомство фиксирует рост заболеваемости коронавирусом уже шестую неделю, но «с нетяжелым течением».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что за коронавирусом специалисты ведут куда более тщательное наблюдение, чем за другими сезонными респираторными вирусами.

В конце августа эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян носить маски и прививаться от гриппа для защиты от нового варианта коронавируса «Стратус». На 23 августа было зарегистрировано 384 случая заражения.